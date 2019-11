Grenelle des violences conjugales : quelles actions en Drôme et Ardèche ?

On parle du grenelle des violences conjugales à l’occasion de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes le 25 novembre. Nous sommes avec Magali Blasco, directrice de l'association AMAV, Association de médiation et d'aide aux victimes ; Eve Suret-Godart, déléguée aux droits des femmes et à l’égalité Ardèche ; et enfin Véronique, notre invitée anonyme par téléphone, famille d’accueil de victimes de violences conjugales en Drôme…