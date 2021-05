Guénaël et Achille, compagnons scouts de France

Guénaël et Achille sont compagnons scouts de France dans le groupe Scouts et Guides de France de Villars.

Ils ont 18 ans et partagent avec nous leur itinéraire : tout jeunes, ils ont découvert le bonheur de l'amitié, l'importance de l'engagement et les grandes aventures vécues ensemble, en particulier pendant les camps d'été !

Avec les 3 jeunes filles qui composent leur équipe compagnon, ils vont vivre cet été une belle expérience avec la LPO dans les Pyrénées, avant de diriger le camp des plus jeunes, le groupe des scouts qui ont entre 11 et 14 ans.

Le scoutisme, une école pour grandir, transmettre des valeurs et se préparer à son avenir d'homme et de citoyen