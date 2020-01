Nous eûmes souvent l’occasion et la joie de rencontrer personnellement le philosophe Gustave Thibon. Celui-ci nous captivait par son accent rocailleux de paysan et son esprit qui jaillissait à la vitesse de la lumière ! Il était simple et amical, attentif à chacun, à la fois profond et éblouissant. Il était doté de ce bon sens paysan qui réjouissait et de l’érudition impressionnante d’un intellectuel qui avait tout appris tout seul. Car il savait tout, était doté d’une mémoire phénoménale et jugeait avec radicalité, saveur et drôlerie les modes et les conforts intellectuels de l’époque, car il aimait ferrailler. Pour Dieu seul.