Gwendal Peizerat, du patin à glace à la guitare électrique

LES NOUVEAUTÉS DE LA RENTRÉE - Et si on prenait une heure pour se faire du bien à l’heure de pointe ? C’est ce que vous propose RCF avec "TOut DOux", une toute nouvelle émission. Une heure de bonne humeur, de bonnes idées, de musique et d’un peu de douceur pour vous accompagner dans le tempo effréné du quotidien.

> En savoir plus

Né à Bron, à côté de Lyon, Gwendal Peizerat a chaussé ses premiers patins à l'âge de quatre ans. Et il ne les a plus quittés pour s'élancer de succès en victoire. Il a été six fois champion de France (de 1996 à 2001), deux fois champion d’Europe, champion du monde en 2000 et médaillé olympique en 2002, aux Jeux de Salt Lake City. Une distinction suprême qui le conduit à prendre sa retraite en compétition, tout en continuant d'évoluer en spectacles. Mais le jeune médaillé ne reste pas les deux pieds dans le même patin.

Aujourd'hui, il est tour à tour créateur d'entreprise, candidat à des jeux télévisés, conseiller régional, et explore divers domaines. Mais sa passion, c'est la musique. En 2018, il sort un premier album "Quand elle me" , aux rythmes divers, allant du pop au reggae. Un deuxième est prévu à la fin 2020. Rencontre avec un touche à tout qui prend plaisir à croquer la vie !