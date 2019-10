Halloween, les 24 heures Karting et les coups de cœurs culturels du moment

Cette semaine dans le Club radio de RCF, les élèves du collège Saint Joseph au Mans, reviennent sur le sens de la fête d'Halloween, sur l'activité sportive du Karting, dont la course des 24 heures à eu lieu récemment du côté du circuit Alain Prost. Et pour finir, les coups de cœurs du moment, le film " Les inséparables " avec Ahmed Sylla et Alban Ivanov et la visite du chantier naval de Nantes.