Handi Cap Cordillière des Andes, le handicap en haute montagne

Tous les mardis à 19h15

Mieux vaut soigner sa santé que sa maladie! Sur RCF, on y croit dur comme fer à ce dicton et toutes les semaines, on vous offre des conseils utiles! Nous avons choisi de mettre en lumière cette année le handicap sous toutes ses formes, en partenariat avec le colloque "Regards croisés sur le handicap en francophonie". Pour nous aider, les associations de santé ont répondu présentes! Tout comme l'hôpital de Moulins! Nous parlerons également médecines douces, naturopathie, ...avec Stéphanie Rouget.