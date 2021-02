Handicap et Covid, une cohabitation difficile

Mylan Douthe est conseiller départemental à L'APF Gironde, c'est un engagement bénévole au service de toutes les personnes en situation de handicap qui lui permet de suivre au plus près les difficultés de ceux qui cumulent handicap avec isolement et solitude, voire précarité. Constat sévère heureusement tempéré par de la solidarité et de l'entraide.