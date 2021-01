Happy, avec Anthony Kavanagh

Anthony Kavanagh est né le 26 septembre 1969 dans le sud de Montréal de parents haitiens immigrés au Québec dans les années 60. C'est à 16 ans qu'il fait ses premiers pas sur scène en présentant un spectacle humoristique et en chantant des chansons de Michael Jackson à l'école secondaire Antoine-Brossard.

En1989, Anthony Kavanagh remporte le titre des Auditions nationales, Juste pour rire, comme un des deux meilleurs nouveaux humoristes de l'année au Québec. Michael Jackson et Eddie Murphy l'ont beaucoup inspiré. En 1992 il accompagne Céline Dion, Julio Iglesias et Nathalie Cole dans la première partie de leur tournée. Il apparaît bientôt à la radio, dans Midis Fous de CKOI, ainsi qu'à la télévision dans les séries Super sans plomb et Voodootaxi (en anglais) et dans son talk show ... et Anthony jusqu'à faire son one-man show Kavanagh en 1995 à l'affiche pendant deux ans.

2020 Anthony Kavanagh se lance dans la musique avec son premier single Let You Go, succès immédiat puis très vite un second Got It : "Lorsque votre ego est aux commandes, vous pouvez facilement vous perdre, explique Anthony. Qu'on soit humoriste ou pâtissier, on a tous de temps en temps des soucis d’ego. En ce qui me concerne, la musique m’a toujours aidé à m’ancrer et à m’aligner » dira-t-il.

2021 Un temps d'écriture et rodage du nouveau spectacle "HAPPY" : Êtes vous heureux ? Une chose est sure, en sortant du spectacle d’Anthony Kavanagh vous serez gonflé à bloc. L’humoriste quebecois au rire et à l'énergie contagieuse, partagera avec vous tout ce qui le rend happy !



