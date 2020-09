Hélène Grellier, la déesse Niké

Hélène Grellier, n’a pas le physique du déménageur gros bras, mais relève de la figure fluette d’une logisticienne qui allie informatique et agilité.



Vous faites penser à Niké, la déesse grecque de la vitesse et de la victoire, que l’on représente ailée et qui volait au dessus des champs de bataille pour décerner la couronne de laurier au vainqueur…



Aujourd’hui vous volez au dessus d’Angers et de son territoire pour trouver des solutions à aux commerçants et livrer au mieux leurs clients et c’est pour cela que vous développer en centre ville les vélos cargos qui transportent jusqu’à 250 kg jusqu’à la porte du magasin.



Après un master en mathématique et informatique à l’Université catholique de l’Ouest , vous avez travaillé pour un éditeur de logiciels pour la logistique, vous vous être envolée aux quatre coins du monde et notamment vers de nombreuses capitales africaines pour expliquer les modes d’emploi de vos logiciels et avez très vite créé votre entreprise à Angers, Logisseo, 30 salariés aujourd’hui et depuis 4 ans la société de livraison à triporteur K’Livéo, 7 salariés. Est ce la question environnementale qui vous a poussé à choisir le triporteur pour livrer en ville ou d’abord parceque c’est le meilleur mode de transport en centre-ville ?