Hélène MATHIEU et Aliette GEAIRON

Bérangère SANZAY a choisi de recevoir pour ce cycle de 4 émissions, une professionnelle de l’accompagnement autrement, spécialisé dans le domaine de l’handicap et Aliette GEAIRON.



Dans cette 4ème émission, Bérangère SANZAY a choisi de donner la parole à Hélène MATHIEU du CAP EMPLOI et Aliette GEAIRON, en reconversion professionnelle.



Retrouvez cet échange inspirant sur le monde de l’handicap, les accompagnements du CAP EMPLOI et les transformations personnelles traversées dans le changement professionnel.