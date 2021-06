Herbes folles et macadam 2021: Le film

Gros plan sur un film réalisé avec les jeunes d'Herbes Folles et Macadam.

"Nos morts dorment entre les racines et se dispersent dans la pluie"

Première projection ce samedi 26 juin à Saint-Brieuc.

C'est l'entretien du jour avec Jean-Sébastien PATUREL qui recçoit Diane GIORGIS de la compagnie "l'Artère" accompagnée de Marie et Kevin qui ont participé au tournage du film.