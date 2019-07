Histoire d'un paysagiste engagé dans la permaculture

Un paysagiste engagé dans la permaculture

Histoire d' une affirmation de soi au service de la tolérance et de l' humilité David Legrand, 31 ans, paysagiste, est un homme d' engagement. Il nous partage quelques bribes marquantes de son parcours depuis un souvenir familial qui se transforme en projet professionnel.

Nous découvrons comment il a fait confiance à son intuition pour concrétiser ce projet et ensuite s' est dirigé vers la permaculture. Il nous présente cette approche basée sur un rapport harmonieux

entre l' homme et la nature. Et il nous transmet quelques informations concrètes qui témoignent aussi de la modernité de cette pratique

Liens :

Son activité : Paysage comestible www.paysagecomestible.fr

Page Facebook : PaysageComestibleBlois

Université populaire de permaculture (formations) : https://permaculture-upp .org/

Coordonnées mail

contact@paysagecomestible.fr