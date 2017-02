Histoires de gifles

Du lundi au vendredi à 08h50 et 12h25

Du lundi au vendredi, RCF Vendée laisse "Carte Blanche" à : Lundi : Mgr Alain Castet, évèque du diocèse de Luçon Mardi : Luc Guyau, maire de Thorigny et ancien président de la FNSEA Mercredi : Michel Chamard, historien Jeudi : Bertrand Illegems, éditeur et écrivain / André Guilbaud, bénévole et chroniqueur Vendredi : Yvonne Ollier, bénévole et chroniqueuse