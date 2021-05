Hommage à Gérard Birk - RCF, l'histoire de la radio

Le 7 mai dernier, Gérard Birk est décédé à Neschers dans le Puy-de-Dôme.

La joie ! C’était sans conteste le signe distinctif de Gérard. Sa joie et son humour avait

conquis le cœur de ceux qui l’ont côtoyé à la radio. C’était à une époque où elle s’appelait Radio Parabole. Notre radio venait de naître et Gérard a pris son bâton de pèlerin pour tendre son micro à tous, pour donner la parole à ceux qui l’ont rarement comme à ceux qui décident.

Il les tutoyait tous, du plus illustre au plus humble. Tous frères et égaux devant Dieu. Tous le connaissaient, tous l’appréciaient, appréciaient sa joie communicative et son sourire prodigieux. Un sourire prodigieux aussi car il arrivait à faire le prodige de tous les réunir pour dialoguer autour des micros de notre radio.

Retour sur cette aventure pour lui rendre hommage avec une rediffusion de l'émission "les couleurs de la vie" réalisée en 2018 par Béatrice Bourély.