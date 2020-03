Hommes et femmes au travail: pourquoi les inégalités persistent?

Pédiatre, mais aussi avocate, policière, pompier, chercheuse, voir sous marinière. Aujourd’hui, quasiment tous les métiers sont ouverts aux femmes. Et c’est tant mieux. Mais quand est-il de l’égalité des salaires ? Pour un même métier et compétences, ils ne sont pas les mêmes et varieraient encore autour de 9 % à 20 %., selon les critères d'appréciation. Pourquoi cet écart ? En quoi les stéréotypes ont-ils la vie dure ? Et puis plus largement, comment détecter les discriminations dans les embauches et les évolutions de carrière parce qu’on est une femme ?

Participation également de Corinne Maes, coordinatrice lyonnaise de "Force Femmes", association qui depuis 2005 accompagne les femmes de plus de 45 ans vers l'emploi ou la création d'entreprises.

( Pour en savoir plus: www.forcefemmes.com. Egalement www.fondationdesfemmes.org)