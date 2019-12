Il arrive parfois dans le cinéma français des accidents. Je veux dire que dans le paysage habituel des gentilles et souvent assez insipides comédies de mœurs auxquelles nous sommes habitués, il arrive que par une alchimie étrange nous nous trouvions face à une pépite. Le film Hors Normes réalisé par Olivier Nakache et Eric Toledano est l’une de ces pépites et mérite que l’on se précipite dans nos salles obscures.