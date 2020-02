Hors Normes les enfants autistes ?

100.000 enfants dont personne ne veut. Il y a en France 700.000 personnes autistes dont 100.000 enfants.Selon les Associations, il y a 40 ans de retard à rattraper en France. Le nouveau Plan Autisme a été présenté par le Gouvernement le 6 Avril 2018 avec au programme un budget de 340 millions d'Euros et 5 engagements pour favoriser notamment le dépistage précoce.

Mais qu'en est-il vraiment sur le terrain ?

Invités :

- Sophie MARCATAND / Présidente de l'Association TEDEI 84

- Isabelle LAGNEAU / Formatrice et Vice Présidente de TEDEI 84.

- Julie BENEDICO / Psychologue / Unité d'enseignement Maternelle de Montfavet

- William DAUMAS/ Fondateur de la Start Up GEO SENTINEL.