Humour vegan, avec Céline Iannucci

Céline Iannucci s'est fait connaître à travers la co-écriture et l'interprétation d'un spectacle à sketchs avec Florence Foresti et Cécile Giroud en 1998 : les Taupes Models. De là, elle interprète Léonie dans la célèbre pièce "Arrête de pleurer Pénélope".. Elle se décide ensuite à écrire son premier one woman show "Elle ne manque pas d'air", puis "Sans demi-mesure" et "c'est pas un peu trop". Depuis 2014, elle joue dans "Apéro thérapie" et elle signe sa toute première pièce de théatre "Donne moi ta chance" en 2015.

Lors d’une soirée de solidarité, une star de l’humour, une comédienne has-been et un jeune talent ambitieux se retrouvent enfermés dans une même loge. I. Il faudra très peu de temps pour que les égos s’enflamment, que les souvenirs refassent surface et que les comptes se règlent. Une comédie savoureuse qui pose la question : Succès et amitié sont-ils compatibles ?

V pour VEGAN

Depuis 2017 "V pour Vegan" décrit avec humour le parcours autobiographique d’une végane dans une société peu souvent ralliée à sa cause....On voyage dans son quotidien. Céline Iannucci réussit la gageure de nous expliquer ce qu’être végane signifie, pourquoi le devenir, à quel type de questions on a droit quand on s’affirme végane, et le tout en nous faisant rire". (La revue du spectacle). Dans ce spectacle drôle et engagé, Céline Iannucci signe son 4eme one woman show avec dans ce dernier, comme différence notoire, la volonté de transmettre un message fort.