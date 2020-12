Il était 11 fois ..Lynda Lemay

Montréal, mercredi 11 novembre « IL ÉTAIT ONZE FOIS », c’est d’abord et avant tout onze albums de onze chansons, abordant principalement onze thématiques chères à la plume fougueuse de l’artiste. Avec sa poésie singulière et rigoureuse, elle y dissèque des sujets brûlants d’actualité : la famille, la fin de vie, l’amour, l’anxiété, le deuil. Mais le thème essentiel c’est l’espoir.





Il était onze fois », c’est aussi le titre du premier album de la série : onze petits films chantés (vidéoclips), onze morceaux de ce qui ne formera au bout du compte qu’une seule et grande histoire. Ce n’est donc pas un, mais deux albums que Lynda propose. Le deuxième s’intitule « Des milliers de plumes », titre qui fait doucement référence à l’encre des nombreuses plumes qui ont dansé sous ses doigts lors de l’écriture de ses nouvelles chansons. C’est aussi un touchant clin d’oeil aux plumes de l’ange principal de son ciel: son père.

« On ne va pas se le cacher, toute cette histoire est née de la fin de celle de mon père. Il est mort à 88 ans... Quelques mois après son décès, j’étais assise au Café Le Spot, situé tout près de l’école que fréquentait ma fille Ruby en 2017. Et comme ça m’arrive souvent, j’ai eu « un flash » , une vision! Je me suis vue réaliser le plus grand projet de ma vie: onze albums de onze chansons.. Ce jour-là, au Spot, j’étais la gardienne du téléphone de Ruby qui n’avait pas le droit au cellulaire à l’école. Elle avait mis une alarme à 11:11. Quand ça a sonné, c’était écrit « Make a Wish ». J’en ai fait tout un. Merci pour ton alarme Ruby, ça m’a bien réveillée! » - Lynda Lemay