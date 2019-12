il était un foie, cet organe (h)épatant. Cette usine qui assure plus de 300 fonctions est actuellement malmenée par la nourriture de mauvaise qualité.



Partons pour une visite guidée de cet organe qui nous nourrit & qui nous détoxifie.

Pour commencer, savez vous où se situe cet organe dans votre cavité abdominale ? devant, vaguement ? plutôt à droite, juste sous les côtes. Principalement car il est si volumineux qu’il va jusque sous les côtes vers la gauche ! en quelques chiffres, un foie c’est 1,5kg de masse brute + 900gr de sang, 700 ml de bile produite quotidiennement et 1,7l de sang filtré par minute. Son rôle ? spontanément vous pensez : filtrer. Mais pas uniquement. Considérons le plutôt comme une usine : des camions livrent les pièces détachées qui seront triées. Les pièces défectueuses seront éliminées & les bonnes serviront à fabriquer les objets qui seront exportés. Le foie fonctionne de cette façon : il reçoit le sang de l’intestin, le filtre pour éliminer les toxines, et garde notamment les nutriments que sont les protéines, les lipides & les glucides. Il les met à disposition des organes vitaux qui ont besoin de carburant. Si il n’y a pas de demande, le foie les garde en stock.



L'origine du nom "foie"

Durant l’antiquité, les anciens avaient observés que les oies sauvages se gavaient de figues avant leur migration. Le foie, devenu gras, constituait un mets très appréciable. C’est ainsi qu’ils nommèrent l’organe ’ficatum’, en référence à ‘ficus’, figue en latin.



Cette maladie du foie gras existe chez l’être humain ; à cause des mauvaises habitudes alimentaires grandissantes, le NASH syndrom (ou Syndrome de la Stéatose Hépatique Non Alcoolique) est en plein essor.



Détox ou intox : il faut boire 8 verres d’eau par jour ?

Ce mythe est difficilement évitable : Beaucoup d’entre nous pense ne pas s’hydrater suffisamment en journée. Mais actuellement, aucune donnée scientifique n’aboutit à de telles recommandations ; seule la sensation de soif serait un bon indicateur. Celle ci apparaît quand la concentration sanguine augmente de 2% tandis que la déshydratation n’apparaît qu’à 5% ! l’envie de boire se manifeste donc bien avant la perte massive de liquide. Il faut savoir que l’eau nécessaire à notre hydratation est également apportée par notre alimentation et notamment par les fruits & les légumes. Et les besoins varient selon nos activités. Pour conclure, faites vous confiance, écoutez vous & hydratez vous en fonction de vos ressentis.



Exemple de menu équilibré, parfait après une période d’excès.

Les repas présentant un équilibre entre protéines, glucides à Index Glycémique Bas & matières grasses saines vous permettront de vous sentir rassasié de manière durable.

Le petit déjeuner

Un avocat écrasé & un œuf poché sur une tartine de pain de seigle

Le déjeuner

Un grand bol de soupe de légumes avec des lentilles ou des haricots

À l’heure du goûter

Un yaourt grec avec des fruits, du miel & de la cannelle

Le dîner

Un pavé de saumon cuit au four accompagné de patates douces & de brocolis