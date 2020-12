Ils voyagèrent dans des pays perdus, le dernier roman de l'académicien Jean-Marie Rouart sort aujourd'hui

Jean-Marie Rouart est né à Neuilly-sur-Seine, le 8 avril 1943, dans une famille d’artistes peintres. Il est l'arrière-petit-fils des peintres Henri Rouart et Henry Lerolle: Écrivain et journaliste, il a publié son premier roman La Fuite en Pologne en 1974. Viennent ensuite La Blessure de Georges Aslo en 1975, Les Feux du pouvoir, prix Interallié en 1977. Après Le Mythomane, en 1980, il obtient le prix Renaudot avec son roman Avant-guerre, en 1983. Il publiera ensuite successivement six romans dont Le Cavalier blessé en 1987... Il est également l’auteur de plusieurs essais dont Ils ont choisi la nuit, prix de l’Essai de l’Académie française en 1985, ila obtenu le prix Prince de Monaco pour l’ensemble de son œuvre.

Parallèlement à son activité d’écrivain, il a mené une carrière de journaliste d’abord au Magazine littéraire en 1967, puis au Figaro comme journaliste politique, au Quotidien de Paris où il a dirigé les pages littéraires. Après avoir été directeur du Figaro littéraire de 1986 à 2003, il collabore à Paris Match.