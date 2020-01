Elles abritent une riche biodiversité, stockent du C02, sont le support d’activités économiques, ou bien encore atténuent les épisodes climatiques extrêmes. Les zones humides rendent de nombreux services à notre société et pourtant elles disparaissent trois fois plus vite que nos forêts. Et comme chaque année elles fêtent leur anniversaire le 2 février, date de la signature de la convention Ramsar.



A cette occasion, le Parc naturel régional propose une nouvelle émission du Mag’ de l’environnement où il sera question des zones humides de la Narbonnaise. Depuis de nombreuses années, la préservation de ces espaces où la terre rencontre la mer, est le cheval de bataille de Kattalin Fortuné-Sans, responsable biodiversité et espaces naturels au Parc de la Narbonnaise. Nous partons avec elle pour une immersion en zones humides.