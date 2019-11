Impôts : et si on disait enfin la vérité ?

A l’heure où les mauvaises nouvelles pour l’emploi et la survie de notre industrie s’accumulent, et nous pensons ici particulièrement à la fermeture prochaine du site Michelin de la Roche sur Yon et à tous ses salariés, il paraît important de rappeler quelques vérités largement ignorées.



Voici une petite démonstration lue récemment dans la presse économique

racontée par un chef d’entreprise et qui vaut mieux qu’un long discours :

« Quand je donne 100 euros bruts à un salarié, ça me coute avec les charges patronales 150 euros.

Sur ces 100 euros bruts, le salarié va percevoir 70 euros nets.

Comme il va être imposé sur le revenu à environ 30 % - soit 21 euros d’impôt -, il va lui rester 49 euros de pouvoir d’achat.

Mais sur ces 49 euros , ce qu’il va dépenser sera soumis à une TVA de 20 %, ce qui fait qu’au final, son pouvoir d’achat réel ne sera plus que de… 39 euros, l’Etat prélevant 110 euros au passage ! 110 euros pris par l’Etat sur les 150 euros payés par le chef d’entreprise pour 39 euros de pouvoir d’achat au final pour le salarié...



Voilà le vrai coût du travail en France, et voilà pourquoi nos entreprises ferment les unes après les autres et voilà pourquoi le chômage ne baisse pas.