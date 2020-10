Incertitude et COVID-19

pour vaincre la maladie, la vieillesse, la mort, et a fortiori pour vaincre un petit virus comme le coronavirus. Alors pourquoi tant d’incertitude dans l’expérience de la Covid 19

Toutes les sciences de l’augmentation qui se sont développées au cours des dernières décennies vont dans le sens d’une plus grande maîtrise du savoir et des techniques. Et de fait, nos sociétés sont devenues très sûres d’elles-mêmes, de leurs sciences, de leurs technologies, sûres aussi de leur évaluation et de leur jugement, sûres de l’efficience de leur système de santé…

Et voilà que la Covid 19 nous plonge tous en pleine incertitude, scientifique et éthique, une incertitude déconcertante, voire déstabilisante avec des informations contradictoires cachant difficilement l’insuffisance de savoir, tant pour diagnostiquer, traiter, prévenir la contagion, informer, gérer…

Une incertitude multidimensionnelle : Incertitude du point de départ de la pandémie, incertitudes scientifiques, médicales, économiques, politiques, juridiques. Incertitude de la prévision, de l’anticipation, des informations. Incertitudes dans l’interrelation. S’il faut toujours chercher autant que possible la certitude pour prendre des décisions, il faut aussi assumer l’indépassable incertitude faisant partie de la condition humaine.