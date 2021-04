Thème : Interm’Aide un lieu unique pour les femmes en précarité à Tours



Invitées :

Brigitte Bécard, initiatrice du projet Interm’aide et Présidente du Secours Catholique d’Indre et Loire au moment de la création de la structure

Bénédicte Delavault, animatrice de réseaux de solidarité au Secours Catholique d’Indre et Loire





Interm’aide. Un nom plein de symboles inventé par les femmes accueillies qui signifie à la fois la pause, la respiration, celui qui aime et qui aide.

Un vrai programme réalisé depuis 2006 rue de la Fuye à Tours. C’est donc le 15ème anniversaire que nous célébrons ce mois-ci.

L’occasion d’évoquer sur le plateau de Solicap cet accueil de jour, qui ouvre ses portes aux femmes en grande précarité, isolée, aux femmes migrantes ou non, souvent des femmes victimes de violence, parfois avec leurs jeunes enfants.



Ce lieu où les bénévoles accueillent sans préjugés, écoutent et accompagnent les femmes dans un esprit de fraternité.

Ce lieu de solidarité et d’entraide avec les femmes et entre les femmes. Ce lieu où l’on vit la mixité sociale, intergénérationnelle et interculturelle.