Intouchable

Permettez-moi de revenir une fois encore sur ma carte blanche du 10 février dernier consacrée à ce projet de loi indigne visant à autoriser l’euthanasie dans notre pays.

Proposition rejetée grâce notamment aux amendements déposés par un groupe de 5 parlementaires déterminés et courageux et à de nombreuses prises de position de médecins, de philosophes et de quelques rares hommes politiques.