Iris Mittenaere s'engage pour le droit des enfants

Égérie de la marque de prêt-à-porter Morgan, Iris Mittenaere s'est en outre associée avec cette dernière pour créer un T-shirt au message fort («The universe needs girls» pour «L'univers a besoin de filles») dont les recettes des ventes seront intégralement reversées à Vision du Monde. «Je suis très heureuse de commencer cette aventure aux côtés de Vision du Monde. Je remercie les équipes de Morgan qui m’ont suivie avec enthousiasme pour ce projet de T-shirt permettant ainsi de lever des fonds et d’aider de nombreuses jeunes filles aux problématiques inacceptables. Nous nous battrons pour qu’elles aient toutes accès à l’éducation, pour l’arrêt des mariages forcés et des mutilations génitales. Il y a tant de combats à mener : the universe needs girls. Alors protégeons-les», a-t-elle déclaré.