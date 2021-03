J'ai perdu mon corps est le premier long métrage de Jérémy Clapin

Jérémy Clapin débute sa carrière comme graphiste et illustrateur pour la presse et l’édition. Il travaille ensuite dans la publicité et réalise plusieurs court-métrages. Son court-métrage Skhizein rencontre un succès inédit et se voit décerner plus de 90 prix en festivals. En 2011, il réalise son troisième court-métrage Palmipedarium primé dans de nombreux festivals. J'ai perdu mon corps est sélectionné à la 58e Semaine de la Critique et est son premier long métrage.

Présenté en première mondiale au Festival de Cannes 2019, le film d'animation "j'ai perdu mon corps" de Jérémy Clapin y remporte le Grand prix de la Semaine de la critique. Il reçoit ensuite le Cristal du long métrage au Festival du film d'animation d'Annecy. En 2020, il est nommé pour l'Oscar du meilleur film d'animation et il remporte deux César : meilleur film d'animation et meilleure musique originale.

Dans le film "j'ai perdu mon corps" : A Paris, Naoufel tombe amoureux de Gabrielle. Un peu plus loin dans la ville, la main tranchée d'un jeune homme s'échappe d'une salle de dissection, bien décidée à retrouver son corps. S'engage alors une cavale vertigineuse à travers la ville, semée d'embûches et des souvenirs de sa vie jusqu'au terrible accident. Puis c'est la rencontre avec Gabrielle