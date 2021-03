Jacky Schwartzmann a écrit un bon polar autour d’un faux Mathieu Kassovitz

Jacky Schwartzmann a enchaîné les petits boulots, autant pour gagner sa vie que pour vivre la vie des travailleurs normaux, lui permettant d’observer ses contemporains. Educateur, barman en boîte de nuit, libraire, puis assistant logistique chez Alstom. Ce parcours à la fois schizophrène et formateur lui a inspiré Mauvais coûts, lauréat du prix de la Page 111 (La Fosse aux ours, 2016), et Demain c’est loin (Seuil, 2017) plusieurs fois primé.



Kasso :

Depuis Regarde les hommes tomber, le film d’Audiard, tout le monde me demande si je suis Mathieu Kassovitz. Un jour, j’ai décidé de répondre oui. Et ça m’a ouvert beaucoup de possibilités. Après des années d’absence, Jacky Toudic est de retour à Besançon. Pour s’occuper de sa mère malade d’Alzheimer. Les vieux souvenirs et copains resurgissent. Les vieux travers aussi. En effet Jacky ne gagne pas sa vie comme les honnêtes gens. Son métier : faire Mathieu Kassovitz. Car Jacky est son sosie parfait, et vu que Jacky est escroc, ça fait un bon combo. Depuis des années, se faisant passer pour l’acteur, il monte des arnaques très lucratives. Ce retour au bercail pourrait être l’occasion de se mettre au vert, mais c’est compter sans sa rencontre avec la volcanique Zoé, avocate aux dents longues, qui en a décidé autrement.

Avec Kasso, Jacky Schwartzmann peut aussi faire rire : il réussit à montrer l’ineptie de nos vies rangées, l’idiotie de notre monde capitaliste, les instants poétiques des personnes âgées, l’émotion pure d’une rencontre. Et chacun en prend pour son grade, mais de façon touchante (les fonctionnaires, les docteurs, les racistes, le monde du cinéma, les riches, les péquenots de Besançon, et même Marseille…). C’est toujours le bon mot, la répartie qui claque.