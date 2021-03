Jacques Chambon, l'artiste multi cartes !

Jacques Chambon n’aime pas les étiquettes et n’est jamais là où on l’attend. Comédien et auteur, il s’ingénie à passer d’un genre à l’autre. Un soir sur la scène d’un café-théâtre, il est, le lendemain sur un plateau de cinéma ou de télévision, avant d’aller jouer Tchekhov ou de rejoindre un ensemble de musique baroque pour dire des sonnets de Shakespeare au son de la musique de Purcell. Formé à l’école Jean-Louis Martin-Barbaz, il a multiplié les expériences artistiques. Auteur prolifique, il a écrit une quinzaine de comédies dont plusieurs sont toujours à l’affiche. Son personnage inoubliable de Merlin dans la série Kaamelott a permis au grand public de le découvrir et de l’apprécier.



L'HOMME DE TOUTES LES SCÈNES