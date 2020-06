Jacques l'ancien militaire, miraculé et converti à Lourdes

Adjudant-chef de carrière il avait combattu sur différents théâtres d’opération manifestant un courage et une bravoure exceptionnels. En Indochine, dans la région de Dien Bien Phu, il avait sauté sur une mine et perdu l’usage de ses deux jambes. Le Père Raymond Jaccard qui l’avait connu dans l’hôpital militaire ou il était soigné s’était lié d’amitié avec lui. Un beau jour, cet hôpital organisa un pèlerinage militaire à Lourdes. Jacques qui ne croyait en rien, ne voyait pas l’intérêt d’y participer, mais le Père Raymond insista. Par amitié pour lui, Jacques finit par accepter.

Et les voilà tous les deux à Lourdes, le Père Raymond et Jacques, allongé sur son brancard à roulettes.