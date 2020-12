Créé en 1974, le mouvement oecuménique FONDACIO mobilise tous les publics, des plus jeunes à 12 ans, aux séniors comme les invités de notre émission -ts ensemble/ commune planète- d'aujourd'hui sur RCF.

Odile CARTAL et son mari Michel, mais aussi Hervé Kerderrien et Jean-Claude Péchoux et Michel Ducarre font partie de la communauté FONDACIO et de la mission solidarité du mouvement.

A l'invitation du Père Jean-Luc Souveton, et avec lui, ils se sont retrouvés dans son jardin pour défricher le terrain de façon à le préparer pour des familles en situation de précarité installées dans le nord de Saint-Etienne.

Tout cela pour en faire un jardin partagé.