Je ne m'attendais pas à ça : Confidences de Alexandre Marcel, papa engagé

"Je ne m'attendais pas à cà " n’est ni un manuel ni un recueil d’histoires drôles sur les vicissitudes de la paternité. Il raconte la vie.. Les chocs à la poitrine, les larmes.. les nuits blanches, les amis.. Il plonge au cœur de l’instant, cet instant où tout bascule : «Chéri, je suis enceinte ». Parfois drôle et léger, parfois sensible et engagé, son livre est le reflet d’une vie où les pages, telles autant de journées folles, se tournent, se cornent, et s’avalent sans mâcher : "La vie, sens dessus dessous, d’un papa d'aujourd’hui »



Oubliez Koh Lanta : les vrais aventuriers, c’est NOUS, les nouveaux papas ! Papa, pas à pas, quelqu’un devait le faire: Raconter l’envers du décor. La lutte, les larmes, les fou-rires, derrière les photos Instagram. Demandez à Kim K., elle a les mêmes problèmes. Ou pas. Porter la poussette dans les escaliers du métro. Et rester coiffé. Se lever dix fois dans la nuit. Mais avoir l’air frais le lendemain. Auteur du blog phénomène Papa Plume, Alexandre Marcel a décidé après la naissance de sa fille de consacrer son écriture à ses aventures de jeune papa.