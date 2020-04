Vous connaissez peut-être cette devise savoureuse de la famille de Clermont-Tonnerre que le philosophe Gustave Thibon aimait rappeler dans ses conférences : "Si omnes, ego non" ce que l’on traduit par « Si tous, moi pas ». Devise pertinente en ces temps de conformisme général, de novlangue, de mainstream médiatique à sens unique…

Mon ami Renaud, descendant de cette illustre famille, me précise cependant que la version longue de cette devise est la suivante : « Etiam si omnes te negaverint ego nunquam te negabo », ce qui se traduit par : « Quand même tous te renieraient, moi je ne te renierai jamais. », ce qui n’est pas du tout la même chose, car autant la formule courte de la devise, si elle est séduisante, peut apparaître comme manquant quelque peu d’humilité, autant sa version complète est totalement évangélique. Car elle signifie : « Quand bien même si tous te renieraient toi le Christ, moi je ne te renierais jamais. »



C’est tout le sens du dernier film de Térence Mallick « Une vie cachée » dont le DVD est annoncé à partir du 6 mai, un film dont on sort avec une marque profonde dans le cœur, et le regard émerveillé.