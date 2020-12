Jean-Claude Gallet, le général courage

L'éloge du courage est un éloge qui n’a jamais été fait : le courage ne peut se vivre qu’en actes, au marché de la mort et de la vie, dans les instants limites : Il ne s’offre, ne s’échange pas, ne se transmet pas. Mais il se confond : courage ou audace, courage ou témérité, courage ou colère… Si cet éloge est difficile, exigeant, à hauteur d’homme et non des dieux, c’est parce que les mots peuvent sembler fragiles... Pour faite cet éloge, il faut avoir vécu avec cœur, et ne pas aimer donner des leçons... Au fil des pages, ici, la traversée est magnifique... L’escalade à mains nues d’une façade en flammes. La perte d’un frère d’arme. N’en doutez pas : l'époque est au courage, affirment Jean-Claude Gallet et Romain Gubert, dans ce court livre, à la fois traité, récit, carnet de bord, leçon de vie. Ensemble, ils ne donnent qu’une seule leçon : le courage est un don, auquel il faut se préparer, et qui peut se dire.