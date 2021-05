Jean Joumard partage avec nous son itinéraire !Depuis son enfance dans le quartier de Valbenoite, il vit au rythme de notre ville, à travers ses engagements associatifs, politiques et professionnels. Avec sincérité et humour, il nous permet de retrouver quelques unes des personnalités qui ont écrit l'histoire récente de notre cité, de Michel Durafour à Jean-Pierre Philibert, en passant par François Dubanchet, Françoise Grossetête et bien d'autres. Depuis 20 ans, il a tourné la page de l'engagement politique actif tout en restant fidèle à ses convictions. Chrétien convaincu, lié à la Russie par son parcours familial, il termine cet entretien pour une très émouvante anecdote concernant la profondeur de la foi en Russie ! Une réalisation de Jean-Marc Chazot