Jean Louis de Richaud pour son livre : la course du scarabÃ©e

Combien de temps ?

Combien de temps Jean pouvait-il encore espérer vivre, ou plutôt survivre, isolé de tous, ermite volontaire, avec pour seul refuge sa vieille ferme de montagne retapée, pour seul horizon la vallée du Rhône et les Alpes au loin, pour seul compagnon son chien, pour seule confidente sa bouteille de blanc ?

Combien de temps Jean pouvait-il encore espérer vivre avant que n’arrive ce colis, cette mauvaise blague, cette ultime, mais tellement improbable lueur d’espoir ?

Et si. Si tout cela n’était qu’un cauchemar ? Si ce qu’il croyait perdu à jamais ne l’était pas ?

S’il s’était trompé ? Si l’insupportable vérité n’était qu’un leurre ? Si...

La réponse est enfouie là-bas ; dans les sables du Sahara ; dans ces paysages qu’il aimait tant pour finir par les haïr par-dessus tout ; sur cette terre où pleurer est interdit parce que même l’eau des larmes y est trop précieuse.

Jean doit reprendre la route. Remettre ses pas dans ceux-là mêmes qui le conduisirent au chagrin, à la douleur et au sang.

Tout au long de ce chemin initiatique à travers la France, l’Espagne et le Maroc, Jean, au fil de rencontres plus déroutantes les unes que les autres, trouvera peut-être enfin la force de naître à nouveau au monde. Une course contre le temps, contre lui-même, contre l’oubli, mais pour la vie.