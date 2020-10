Jean-Louis Trintignant, dialogue entre amis, raconté par Serge Korber

Serge Korber a réalisé des films à grand succès dans les années 1960 et 1970, on lui doit notamment L’Homme-orchestre (1970) et Sur un arbre perché (1971) avec Louis de Funès, mais aussi Un idiot à Paris (1967), une comédie sociale signée Audiard avec Jean Lefebvre et un Bernard Blier majuscule. Jean-Louis Trintignant a tourné dans un court-métrage, qui a fait le tour du monde, Un jour à Paris (1964), et dans son premier long-métrage, Le 17e Ciel.

Une amitié de près de soixante ans : L’histoire d’un petit garçon élevé comme une petite fille, d’un Ardéchois fidèle, d’un homme et plusieurs femmes, d’un comédien passé du théâtre au ciné, de Maud à Romy, de la France à l’Italie, de Nadine à Marianne... Une histoire parfois triste où Marie est toujours présente, mais où tout finit quand même par des poèmes. Une histoire où on entend des voix. La sienne, bien sûr ; et celle de son « petit frère », Jacques Perrin. Et puis celles de ses compagnons de route : de Brigitte Bardot, Marie-Christine Barrault, Juliette Binoche, Jacqueline Bisset, Françoise Fabian, Isabelle Huppert, Irène Jacob, Nadine Trintignant, Bernardo Bertolucci, Enki Bilal, Costa-Gavras, Michael Haneke, Rémy Julienne, Marin Karmitz, Claude Lelouch, Daniel Mille, Denis Podalydès, Ettore Scola, et Roman Kolinka... Editions la Martinière



CHOIX MUSICAUX SERGE KORBER :

- Symphonie N° 5 de Gustav Mahler (le début)

- La Planète Sauvage d'Alain Goraguer

- Les Moulins de mon Coeur de Michel Legrand