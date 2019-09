Mezza Voce , une nouvelle émission sur RCF en Bourgogne produite par Marie Raulin. Chaque mois, un invité dévoile son univers intime et son jardin secret, ce qui l’anime et le rend si inspirant pour nous tous. Cette semaine, Marie Raulin et son invité nous proposent un court développement sur le fait que la philosophie est un art de vivre heureux.