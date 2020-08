Jean-Marie Gautreau, référent écologie du diocèse d'Angers

Pour cette émission inaugurale, Bernadette Humeau a invité Jean-Marie Gautreau, curé de la paroisse Saint Antoine -Saint Serge à Angers et référent écologie du diocèse. Label Eglise verte, l’écologie dans les paroisses, idées pour se mettre en chemin et rendez-vous - comme cette proposition de cours pour apprendre à faire un potager dans son jardin ou sur son rebord de fenêtre - … Jean-Marie Gautreau se livre ; nous lit le passage de la Bible sur la branche d’amandier et nous partage sa dernière belle découverte : il vient de se mettre au vélo !