Jean-Pierre Danel est le guitariste instrumental le plus vendu en France

Issu d'une famille prestigieuse :

Jean-Pierre Danel est le fils du chanteur Pascal Danel, qui créa dans les années 60 plusieurs standards de la chanson française, dont notamment “Kilimandjaro” et “La Plage aux Romantiques”. Il est également le neveu du metteur en scène d’opéras renommé Jean-Pierre Ponnelle (célèbre pour ses multiples collaborations avec Herbert Von Karajan, Luciano Pavarotti, Placido Domingo, et les plus grands noms mondiaux du classique.) et le fils de Margit Danel, qui dirigea le cabinet de Jacques Attali à la Présidence de la République (1981-1995). sous la présidence de François Mitterrand, intime des Danel depuis 1973. La grand-mère de Jean-Pierre, Mia, créa des opérettes de Franz Léhar (La Veuve Joyeuse), et son grand-père, Pierre, fut un grand résistant, amateur d’art et de grands vins, dont le procédé de conservation moderne fut mis au point par son père et Louis Pasteur.

LE GUITARISTE

Guitariste autodidacte, il devient professionnel à l’âge de 14 ans. Après de nombreuses tournées et enregistrements studio avec de célèbres musiciens français (notamment les équipes de Michel Berger, Francis Cabrel, Laurent Voulzy, Johnny Hallyday, Céline Dion, Charles Aznavour), il sort en Europe et aux États-Unis plusieurs albums de guitare instrumentale vendus à plusieurs centaines de milliers d’exemplaires, et reçoit 9 disques d’or et d’argent dans plusieurs pays dans les années 80 et 90. Son disque “Stratospheric” reçoit l’Award du meilleur album de l’année 2000 de l’Instrumental Rock Guitar Hall Of Fame aux États-Unis, et lui-même celui de compositeur de l’année pour son titre “Ballad for a friend”.

LE PRODUCTEUR



Jean-Pierre Danel a reçu à ce jour 201 disques d’or, platine et diamant en tant que producteur, notamment pour “Buddha Bar”, Elie Kakou, ou encore des compilations comme “Top 50”, “Ti Amo Italia”, “Hits & Co”, “Hit Machine”, et pour 11 de ses albums en tant qu’artiste, ainsi que de nombreux dvd. Il a également produit avec le DJ Da French Guy divers remixes radio de singles d’artistes internationaux comme Madonna, Britney Spears, Daft Punk et Moby, et avec le DJ britannique Joey Negro le single classé dans les charts britanniques et suédois “Alexandrie Alexandra - Remix”.



AUTEUR

Egalement auteur, il publie une douzaine de livres variés, dont deux biographies de Sacha Guitry saluées par la critique (son second ouvrage fait par ailleurs partie du cursus des étudiants en français de l’université de Berkeley en Californie) et Légende de la Fender Stratocaster, guitare dont il est un collectionneur internationalement réputé, avec notamment Miss Daisy, l’une des Strat les plus rares et les plus renommées au monde, dont on trouve le poster grandeur nature à la galerie du Louvre. En 2014 il organise une opération caritative au profit de l’association internationale PETA pour les droits des animaux, où il s’entoure notamment de Brian May (Queen), Steve Lukather (Toto), Hank Marvin (The Shadows) et, côté français, de Jean- Jacques Goldman et Michael Jones.



EN SOUTIEN À DE BELLES CAUSES

En mai 2016, il se produit parmi une dizaine d’artistes qui jouent à l’Olympia pour Les petits Frères des Pauvres, en compagnie de Véronique Sanson, Vianney, Claire Keim, etc. En 2017, il participe avec de nombreux artistes à l’opération Or du Commun, au profit de la recherche pour les enfants atteints du cancer. Au printemps 2020, en pleine crise sanitaire liée au Covid 19, Jean-Pierre sort un single inédit, reprise jazzy de la chanson de Mireille dans les années 30 Ce Petit Chemin, dont le produit de la vente est reversé à la Fondation des Hôpitaux de France – Hôpitaux de Paris.