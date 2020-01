Jérôme Olive, capitaine d'industrie

La carrière de Jerome Olive fut très dense dans un grand groupe international : 37 ans chez RENAULT dont il connait les coins et les recoins

Les métiers qu'il a exercé furent nombreux ; Pour n’en citer que quelques-uns : celui de chef d’atelier en tôlerie, de directeur de l’usine RENAULT DOUAI, directeur général du groupe RENAULT en Roumaine, directeur industriel de la région Euromed- Afrique, puis en 2014 directeur Fabrication et logistique EUROPE qui regroupe 16 sites de productions et directeur industriel Alliance Eurasie

Il a travaillé avec de grands capitaines d’industrie comme Louis Schweitzer et Carlos Ghosn

Temoignage d'un capitaine d'industrie à l'heure ou l’usine, le produit à fabriquer, la matière, sont des univers dont on s’éloigne de plus en plus alors que l’internet, la délocalisation et les métiers de service prennent le dessus.