Jérôme Polny est l'invité de ce numéro de Carte Blanche !

Il nous fait découvrir la Distingued Gentleman Ride, une concentration de motards réunis chaque année pour une belle balade et le soutien à une cause caritative et nous partage sa passion pour la moto qu'il pratique avec prudence et plaisir.

Sa vie professionnelle a été consacré au commerce : il aime la rencontre avec les clients et a travaillé à Paris dans l'animation d'un réseau de boutiques de mode. Comédien, formateur, cinéaste, il est revenu dans notre ville pour mettre en oeuvre ses multiples talents : il faut que le commerce se régénère pour survivre et continuer à animer nos villes et nos villages.