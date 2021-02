L'antenne stéphanoise de l'association des Jeunes Ambassadeurs de la région AURA est particulièrement active depuis une quinzaine d'année. Elle offre un accueil personnalisé à des étudiants en fin de formation et venant du monde entier : ces jeunes découvrent les richesses de notre territoire avec le soutien de leur parrain, à travers de nombreuses activités. Christian Beaune est le nouveau président de l'antenne des Jeunes Ambassadeurs, il nous présente les actions de l'association. Il a fallu s'adapter au contexte sanitaire, grâce à la mobilisation et à l'inventivité de tous. Des actions particulièrement utiles pour ces jeunes venus de loin, souvent maintenant isolés et coupés de leurs familles !

Une réalisation technique de Jean-Marc Chazot, grâce à zoom