Jonathan Dassin, artiste et gardien de la mémoire de son père

Né le 14 septembre 1978 à l'hôpital américain de Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), Jonathan Dassin est le premier fils du chanteur à succès Joe Dassin et de sa second épouse Christine Delvaux. Deux ans après, le 20 août 1980, l'interprète du classique « Les Champs-Elysées » et de multiples autres tubes disparaît, emporté par un cancer et laissant Jonathan et son frère Julien orphelins.

Devenus adultes, Jonathan et Julien Dassin se signalent en l'an 2000 par la parution d'un ouvrage consacré à leur père, réalisé avec les journalistes Fabien Lecoeuvre et Gilles Lhôte. Tandis que son frère gère l'héritage familial et met sur pied la comédie musicale Il était une fois...Joe Dassin, Jonathan Dassin fait son entrée dans la chanson avec un premier titre intitulé Le Désert.

Quelques semaines après la sortie d'un nouveau titre, Ma voisine et l'hommage d'Hélène Ségara sur l'album de duos virtuels Et Si Tu N'existais Pas, Jonathan Dassin publie son premier album, sans titre, le 12 novembre 2013, où le timbre chaleureux du père en filigrane s'accorde avec ses propres compositions originales.