Nous avions rencontré pour la première fois Jorge Valls en 1984 dans un parc Parisien, peu de temps après sa sortie de prison.

Grand, efflanqué, il ressemblait à un noble hidalgo espagnol au grand front d’intellectuel et à la chevelure ondoyante poivre et sel.

C’était un homme de la Renaissance: philosophe, poète, dramaturge, professeur, conservateur d'art, parlant couramment trois langues.

Il venait tout juste d’être libéré après plus de 20 années passées dans les terribles prisons cubaines, au terme d’une campagne de presse internationale conduite par Robert Masson, alors Directeur de l’hebdomadaire France Catholique.