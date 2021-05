Josiane Gonard vous invite à prendre soin de vous

Charlotte Ducout a rencontré Josiane Gonard, fondatrice d'une association qui répond au nom de « Vers L'Essentiel ».

Loin des grandes théories, la méthode Vers L'Essentiel propose des ateliers «à vivre et à ressentir » qui sont à la fois l'occasion de prendre un temps pour soi, mais aussi l'opportunité de (re)découvrir ses richesses intérieures.

Ayant toujours évolué dans la relation d'aide, Josiane Gonard tenait à rendre accessibles au plus grand nombre ces outils dont nous disposons tous, à l'intérieur de nous, souvent sans même en connaître l'existence. A travers les ateliers proposés, nous voilà donc invités à faire l'expérience de tout ce potentiel qui sommeille en nous, et qui n'attend que d'être autorisé à s'exprimer pour que notre qualité de vie en soit améliorée. ''Ce sont des petites choses », explique la fondatrice, «mais puissantes » : elles permettent de mieux prendre soin de nous et des autres !