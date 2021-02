Jouer avec son chien : une mauvaise idée ?

Pour contacter Florence Gorget

gambade72.fr

gambade72@gmail.com



Que nous soyons fan de notre compagnon ou qu’on ait craqué aux demandes insistantes des enfants, on est heureux de l’avoir avec nous. Un chien sait apporter de la joie, de la chaleur, dans la maison ; on passe du bon temps avec lui, on joue avec… Florence, je vous vois secouer la tête pour me dire « non ». Pourquoi cela ?

On est d’accord Maxime, le chien nous rend heureux et on partage de bons moments avec lui.

Mais, je dis attention aux « effets secondaires » du jeu entre l’humain et son chien.

Tout ce que je vais dire là sur le jeu n’est pas applicable si l’on a un chien calme, placide, mature. Mais c’est loin d’être la majorité des chiens que l’on rencontre aujourd’hui.

On est bien d’accord que les chiots et les chiens ont besoin de jouer entre eux, c’est un mode de communication pour eux, nécessaire à l’entretien de leur mobilité, de leur motricité, et nécessaire à l’équilibre de leurs interactions.

Ils apprennent par exemple lors des jeux à se stopper quand ils montent trop en excitation, grâce notamment à la présence de la maman, du papa ou de chiens adultes matures.

Qu’est-ce que l’on entend par « jouer » avec son chien ?

Quand je pose la question aux humains, comment jouez-vous avec votre chien, dans la majorité des cas, ils me parlent de jeux de lancer de balles, de ballons, de bâtons, de frisbee, de jeux de traction, de jeux de bagarre, de jeux de course poursuite. Je pense que l’on oublie que le chien est avant tout un prédateur et on ne prend pas conscience que beaucoup de jeux proposés entraînent, renforcent et maintiennent le chien dans une activité de prédation avec des montées en excitation importantes. La balle le ballon le bâton, pour l’humain ce ne sont que des jouets pour le chien cela représente des proies derrière lesquelles il court. L’humain pense qu’il va aider son chien à se dépenser alors qu’en fait il l’aide à monter en excitation avec bien souvent des retours au calme long et compliqués.

Quels problèmes cela peut-il amener ?

Les problèmes que cela amène sont d’ordre physique et psychologique, lors des jeux de course, l’adrénaline qui se libère dans l’organisme et qui se transforme en hormone du stress que l’on nomme le cortisol a tout un tas de conséquence sur la santé comme des problèmes digestifs, des problèmes de peaux, des problèmes cardiaques, des infections, de l’irritabilité, de l’agressivité. Il arrive même que des chiens développent une forme d’addiction au jeu.

L’état émotionnel dans lequel se trouve le chien lors du jeu avec l’humain, lui fait perdre parfois tout contrôle, il saute, il mordille, il mord, il aboie, il n’arrive pas à se stopper, il est bien souvent difficile d’obtenir son écoute.

Que ce soit l’humain ou le chien, dans leurs interactions, le jeu nous est pourtant toujours présenté comme quelque chose de positif, qui favorise notamment l’apprentissage. Ce raisonnement est-il erroné ?

Je pense qu’il est erroné de croire que l’on va favoriser l’apprentissage avec ce type de jeux et d’interaction. On apprend juste au chien à s’exciter et à avoir des difficultés à se calmer.

Au quotidien je rencontre des humains qui sont désemparés face au comportement de leur chien, il ne sait pas se poser, il court après tout ce qui bouge et il est parfois réactif lors des croisements avec des congénères.

Pourquoi l’humain joue avec son chien ? Il veut partager des moments avec lui, créer une complicité lui offrir une activité physique saine. Mais en réalité il obtient tout l’inverse, le chien monte en excitation et perd toute capacité d’écoute.

Les jeunes enfants et leurs parents ne se rendent pas toujours compte que jouer avec un chien comme on jouerait avec une peluche cela peut avoir de graves conséquences. Le seuil de tolérance des chiens est variable, la sur manipulation, les gestes parfois un peu brusques pendant le jeu et parfois trop intrusifs peuvent déclencher chez lui des réactions. Un grand pourcentage de cas de morsures ont lieu au sein des familles, non pas parce que les chiens sont agressifs, mais parce qu’on ne les traitent pas bien, on laisse faire des choses qui n’ont pas de sens pour le chien et même qui le mette en difficultés.

Enfin, quelle attitude préconisez-vous à la place ?

Je pense qu’il est important d’être calme, cohérent, patient, d’être à son écoute, de comprendre ce qu’il aime et ce qu’il n’aime pas que l’on fasse avec lui, vous savez, Maxime, les chiens utilisent tout un tas de signaux pour entrer en communication avec nous.

Je vous donne un exemple, un chien que l’on caresse, s’il tourne la tête, s’il halète, s’il baille, s’il cherche à s’éloigner de vous il est peut être tout simplement en train de vous dire, je n’ai pas envie de ce contact.

Alors comment partager des moments avec son chien ? Partir en balade tout simplement, cela comble une grande partie des besoins fondamentaux du chien. L’activité de pistage et les jeux de recherche d’objets peuvent aussi permettre de passer des bons moments.

Et puis je pense qu’observer son chien et chercher à le comprendre est un jeu formidable.