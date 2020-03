Jouez pour mieux connaitre votre dos !

1.Combien y a t il de vertèbres cervicales, dorsales, lombaires :

a. 15 cervicales , 3 dorsales, 13 lombaires

b. 7 cervicales, 10 dorsales, 5 lombaires

c. 7 cervicales, 12 dorsales, 5 lombaires



2.Ou se trouvent les disques intervertébraux :

a. Entre les côtes

b. Entre les vertèbres

c. Entre les dents



3.Combien y a t il de disques intervertébraux entre nos 24 vertèbres ?

a. 24

b. 23

c.26



4.De quoi est fait le disque intervertébral ?

a. De muscles

b. D'os

c. D'un anneau fibreux et d'un noyau pulpeux



5. Combien perd-on de centimètre en hauteur à la fin d'une journée ?

a. De 1 à 3 cm

b. De 1 à 3 mm

c. 5 cm



6. Comment ré hydrater ses disques?

a. En se douchant

b. En buvant et en s'avachissant sur une chaise

c. En s'allongeant la nuit et le jour en changeant de position régulièrement dans la journée



Voilà vous savez tout , il vous reste à bouger régulièrement pour entretenir votre capital santé dos d’autant plus si vous avez un travail sédentaire !