Julie Meunier, niçoise, raconte son combat contre le cancer

Tout sourire, Julie Meunier nous accueille dans sa boutique du 20 rue Vernier à Nice. La pause de la mi-journée se termine et toute l'équipe s'affaire (sur la pointe des pieds lors de l'interview) pour préparer des commandes et alimenter les réseaux sociaux. Son entreprise sociale et solidaire s'appelle Les Franjynes. C'est une alternative à la perruque pour les personnes souffrant d’alopécie (perte totale des cheveux), comme un soin de l’âme pour les corps qui souffrent. Elle se bat aujourd’hui pour la déstigmatisation des malades.

Vaincre le cancer tout en gardant sa féminité

Julie Meunier a écrit en un an "un recueil de conseils" dans lequel elle "raconte son parcours, son histoire personnelle". A 27 ans, un cancer du sein agressif lui fait passer "24 chimios, 2 opérations et 40 séances de radiothérapies".

L'annonce de son cancer elle "ne s'y attend pas du tout". Sa première question: "ok mais je vais perdre mes cheveux ? C'est bizarre comme question" mais la féminité, l'image que l'on va renvoyer est une grande question chez les malades. Pour soigner son style, elle a mis un turban sur sa tête lors de sa bataille contre le cancer puis se fait complimenter. Julie Meunier a une idée: "je me suis dit que si je m'en sortais je le créérais pour les autres". C'est la naissance des Frangynes: La frange avec le turban. Mais Julie veut surtout rendre sa création accessible à toutes. "J'ai réussi à obtenir un remboursement en totalité de la sécurité sociale". Et puis pas besoin de venir à Nice pour ses créations: on peut trouver ses produits de partout grâce à un réseau de revendeurs.

Pour aider les autres à traverser cette épreuve, elle distille ses conseils dans "À mes sœurs de combat". "Je m'adresse à tout le monde" dans ce livre dit Julie Meunier. "Tous les hommes et les femmes qui vivent une épreuve dans la vie. je m'adresse aussi aux accompagnants et aux soignants". Julie Meunier le sait: "souvent ils n'ont pas forcément le retour de leurs patients. On ne leur demande pas assez souvent comment eux ils vont alors qu'ils nous sauvent tous les jours."